Valdemir Gomes
Violência assola...
País de norte a sul.
O céu lindo... Azul!
Passa por grande marola.
Os políticos... Mente enrola!
Sociedade apavorada...
Simplesmente... Abandonada!
Bandidos criaram asa.
Cidadão preso em casa.
Caminha ao rumo do... Nada!
A cada esquina... Perigo!
A droga está na... Boca!
Marginal máscara... Toca!
Do código conhece... Artigo!
Sem proteção, sigo...
Pelo gestor tratado... Otário!
Não vem... Manda emissário!
Sorridente... Abraço, tapinha!
Com a mesma... Ladainha!
Só rezando o... Rosário!
Escrever uma nova história...
Realmente um desafio.
Dá urticária... Calafrio!
Mudar rumo... Trajetória!
Pois, um bando de escórias...
Enclausurados no poder.
Vivem a sugar... Morder!
Sempre calados... Omissos!
De grupos a... Serviço!
Votar... Importante, aprender!
A caminho do abismo...
Preciso encontrar saída.
Estancar essa ferida...
Resgatar o... Otimismo!
Discurso... Falso moralismo!
Nunca foi... Melhor caminho!
Bravata é como espinho...
Não resolve o problema.
Palavra em voga... Esquema!
Tem político... “Xaropinho!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/08/2018
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