

Violência assola...

País de norte a sul.

O céu lindo... Azul!

Passa por grande marola.

Os políticos... Mente enrola!

Sociedade apavorada...

Simplesmente... Abandonada!

Bandidos criaram asa.

Cidadão preso em casa.

Caminha ao rumo do... Nada!



A cada esquina... Perigo!

A droga está na... Boca!

Marginal máscara... Toca!

Do código conhece... Artigo!

Sem proteção, sigo...

Pelo gestor tratado... Otário!

Não vem... Manda emissário!

Sorridente... Abraço, tapinha!

Com a mesma... Ladainha!

Só rezando o... Rosário!



Escrever uma nova história...

Realmente um desafio.

Dá urticária... Calafrio!

Mudar rumo... Trajetória!

Pois, um bando de escórias...

Enclausurados no poder.

Vivem a sugar... Morder!

Sempre calados... Omissos!

De grupos a... Serviço!

Votar... Importante, aprender!



A caminho do abismo...

Preciso encontrar saída.

Estancar essa ferida...

Resgatar o... Otimismo!

Discurso... Falso moralismo!

Nunca foi... Melhor caminho!

Bravata é como espinho...

Não resolve o problema.

Palavra em voga... Esquema!

Tem político... “Xaropinho!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/08/2018