Valdemir Gomes
Cômico, hilário... Engraçado!
A falação dos políticos.
Sem noção bravateiros... Críticos!
Mas... Seu peixe está assado!
Nas urnas... Daremos o recado!
O povo é inteligente.
Está guardada a semente...
Da esperança, felicidade.
Sob a luz da... Verdade!
Nada dura... Eternamente!
A sociedade... Alienada!
Quanto falso moralismo.
Quando fala em... Civismo!
Na verdade... Bolinada!
Então fica aficionada...
Com palavras de efeito.
Um despreparado sujeito...
Até foge do debate.
Cachorro que morde... Não late!
Consegue sucesso no... Pleito!
Os adesivos à mostra...
Alguns eleitores... Bairristas!
Na política... Vigaristas!
Com verniz a cara... Lustra!
Começa fazer... Palestra!
Com o velho repertório.
Aniversário velório...
Está sempre presente.
Chorando ou... Sorridente!
Quão ridículo... Vexatório!
Abandona a viatura...
Começa fazer... Caminhada!
Seguido por uma... Ninhada!
Inocentes... Criaturas!
Cavando a... Sepultura!
Busca... Segundos de fama!
Vota errado... Come grama!
Um tanto... Contraditório!
Assiste o próprio velório...
Segue a tragédia... Desgrama!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/08/2018
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