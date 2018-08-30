

Retina insensível da saudade.

Deslizam meus sentimentos.

Recordo belos momentos...

Sou feliz de... Verdade!

Pois, amor, respeito, amizade...

São irmãos... Quase siameses!

Repito... Milhões de vezes!

Juntamos nossos destinos.

Aqueles sonhos... Menino!

Servem como... Diretrizes!



Como é belo, maravilhoso.

Sentir seu corpo num... Abraço!

Qual... Esquadro, compasso!

Entrelaçados... Misterioso!

Talvez seja... Auspicioso!

Desperta... Curiosidade!

Sob a luz da verdade...

Medida justa... Certa!

Sexto sentido... Desperta!

Fusão... Vida, intimidade!



Juntos no leito... Cumplicidade!

É nossa palavra chave.

Regras não são... Entraves!

Amor é... Reciprocidade!

Respeito versatilidade...

Ingredientes... Presente!

Semeamos a semente...

Eternos... Enamorados!

Num repente... Acalorado!

Feromônio jorra... Torrente!



Descrever esses momentos...

Daria uma... Enciclopédia!

Impossível controlar a rédea...

Incendeia nosso... Aposento!

Grande Arquiteto, deferimento.

Ninho de... Felicidade!

Com você... Beldade!

Minha vida tem... Sentido!

Nosso céu... Colorido!

Liberdade, Igualdade...

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/08/2018