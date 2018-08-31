É belo, maravilhoso.

Apreciar o amanhecer.

Assistir o sol... Nascer!

Sentir o sabor... Cheiroso!

Do Ypê roxo... Frondoso!

Sabiá... Cantarolando!

O novo dia anunciando...

Com a queda do orvalho.

Sigo rumo ao trabalho.

No carro... Pen drive tocando!



A vida no interior...

Reina paz, tranquilidade.

Apesar de a... Adversidade!

Ao Grande Arquiteto... Louvor!

As manhãs... Ligo o sensor!

Felicidade... Divido!

Sob um céu colorido...

Deixo rastro... Pegadas!

Novas ideias alçadas...

Que se dane... Alaridos!



No sacolejo da... Vida!

Importante rever a... Rota!

Quanto... Vitória, derrota!

Cristo mostra... Saída!

Não desanime da lida...

Sempre haverá... Reatores!

Turbine seus motores...

Em frente... Segue o caminho!

Registre em pergaminho...

Velhos princípios... Valores!



A vida é... Dinâmica!

“Isto é fato...” Inquestionável!

Sempre solícito amável...

A maldade... Epidêmica!

Gerar atrito... Polêmica!

Faz parte... Circunstância!

Com cautela... Elegância!

Defenda suas... Ideias!

Não espere que a plateia...

Normal haver... Dissonância!\

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/08/2018