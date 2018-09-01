Cheguei...

Valdemir Gomes
A uma triste conclusão...
O povo está regredindo.
Sem esperança assistindo...
Discurso de um... Fanfarrão!
Que ignora a... Constituição!
Subestima a democracia.
Com balelas... Heresias!
Uma política excludente.
Disseminando a semente...
Da discórdia... Hipocrisia!
Diante de tais fatos...
O eleitor inseguro.
Seu discurso... Perjuro!
No popular um... “Gaiato!”
Fotocópia retrato...
De um País... Decadente!
Propostas incoerentes...
Sem projeto político.
Tanto quanto... Exótico!
Sem noção... Inconsequente!
Campeão em bravatas...
Exalta a indústria bélica.
De forma maquiavélica...
Envergonha até... Primatas!
Tem a medida exata...
Da maldade... Arrogância!
Ainda exala petulância...
Que é temente a... Cristo!
Infelizmente, pelo visto...
Do mal carrega... Fragrância!
Importante rever conceitos...
Mudar o rumo, roteiro.
Entregar a aventureiro...
Não acho isso... Direito!
Um mundo... Justo perfeito!
É questão de atitude.
Quem uma Nação ilude...
Merece ser esquecido.
Ouçam quem tiver... “Ouvidos!”
Não é fim o... Ataúde!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/09/2018
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