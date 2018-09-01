Cheguei...



A uma triste conclusão...

O povo está regredindo.

Sem esperança assistindo...

Discurso de um... Fanfarrão!

Que ignora a... Constituição!

Subestima a democracia.

Com balelas... Heresias!

Uma política excludente.

Disseminando a semente...

Da discórdia... Hipocrisia!



Diante de tais fatos...

O eleitor inseguro.

Seu discurso... Perjuro!

No popular um... “Gaiato!”

Fotocópia retrato...

De um País... Decadente!

Propostas incoerentes...

Sem projeto político.

Tanto quanto... Exótico!

Sem noção... Inconsequente!



Campeão em bravatas...

Exalta a indústria bélica.

De forma maquiavélica...

Envergonha até... Primatas!

Tem a medida exata...

Da maldade... Arrogância!

Ainda exala petulância...

Que é temente a... Cristo!

Infelizmente, pelo visto...

Do mal carrega... Fragrância!



Importante rever conceitos...

Mudar o rumo, roteiro.

Entregar a aventureiro...

Não acho isso... Direito!

Um mundo... Justo perfeito!

É questão de atitude.

Quem uma Nação ilude...

Merece ser esquecido.

Ouçam quem tiver... “Ouvidos!”

Não é fim o... Ataúde!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/09/2018