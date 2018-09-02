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Publicado em 02/09/2018 às 10:47

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Um tanto quanto contraditório.
O povo cristão... Evangélico!
Candidato que defende... Bélico!
Seu demagógico repertório...
Um descabido... Falatório!
Das igrejas ter... Apoio!
Neste caldo sobra... “Shõyu!”
O povo, literalmente... Iludido!
Jamais deveria dá ouvidos...
Como gado, vaqueiro... “Aboio!”


Situação... Deprimente!
Líderes fazendo lambança.
Vendem quites... Esperança!
Pregando a fé... Ardente!
Religiosos inconsequentes...
Propalam falsas promessas.
Na verdade o que interessa...
São grandes aproveitadores.
A politica dos horrores...
Mente do seguidor... Engessa!


Diante deste disparate...
Temos um País dividido.
O humilde tem sofrido.
Perdido num sórdido... Embate!
Como boi... “Para o abate!”
No meio do fogo cruzado...
De verborreia... Lambuzado!
Não enxerga além... Umbigo!
Casa de oração abrigo...
Malfeitores têm... Lesado!


A guerra psicológica...
Aponta à metralhadora.
De forma avassaladora...
Contraria a velha... Lógica!
Usa a parte teológica...
De maneira... Escravizante!
Pseudos líderes meliantes...
Adentram o templo de má fé.
Não importa Jesus... Javé!
Respeite seu... Semelhante!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/09/2018

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