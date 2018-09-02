

Um tanto quanto contraditório.

O povo cristão... Evangélico!

Candidato que defende... Bélico!

Seu demagógico repertório...

Um descabido... Falatório!

Das igrejas ter... Apoio!

Neste caldo sobra... “Shõyu!”

O povo, literalmente... Iludido!

Jamais deveria dá ouvidos...

Como gado, vaqueiro... “Aboio!”



Situação... Deprimente!

Líderes fazendo lambança.

Vendem quites... Esperança!

Pregando a fé... Ardente!

Religiosos inconsequentes...

Propalam falsas promessas.

Na verdade o que interessa...

São grandes aproveitadores.

A politica dos horrores...

Mente do seguidor... Engessa!



Diante deste disparate...

Temos um País dividido.

O humilde tem sofrido.

Perdido num sórdido... Embate!

Como boi... “Para o abate!”

No meio do fogo cruzado...

De verborreia... Lambuzado!

Não enxerga além... Umbigo!

Casa de oração abrigo...

Malfeitores têm... Lesado!



A guerra psicológica...

Aponta à metralhadora.

De forma avassaladora...

Contraria a velha... Lógica!

Usa a parte teológica...

De maneira... Escravizante!

Pseudos líderes meliantes...

Adentram o templo de má fé.

Não importa Jesus... Javé!

Respeite seu... Semelhante!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/09/2018