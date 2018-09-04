Incêndio...



A história do... Museu!

Grandes partes viraram cinzas.

Gestores, aloprados, ranzinzas...

Relíquias do império... Desapareceu!

Na verdade o mundo... Perdeu!

Omissão descaso... Política!

Não bastam apenas críticas...

É preciso castigo... Punição!

A vida de uma... Nação!

Dizimada de forma... Drástica!



Um verdadeiro descaso...

Com o povo brasileiro.

Bando de crápulas... Bravateiros!

Especialistas em atraso.

Como latrina sem... Vaso!

No popular... Hipocrisia!

Cadê o fóssil... Luzia?

Mais antigo das Américas.

Comunidade acadêmica, histérica...

Origem humana... Antedizia!



O berço da humanidade...

Contado através dos arquivos.

Peças, objetos... Livros!

Quanta irresponsabilidade...

Necessário haver... Penalidade!

Uma tragédia anunciada.

Punição a esta cambada...

De mandantes... Irresponsáveis!

Têm coisas... Irrecuperáveis!

Não pode acabar em... “Nada!”



A falta de investimentos...

Como causa recorrente.

Cadeia pra essa gente...

Trata o povo como... Jumento!

Não... Justificativas, argumentos!

Uma situação... Deplorável!

Esse tal de Temerável...

Está destruindo o País.

Cortar o mal pela raiz...

Sete de outubro... Memorável!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/09/2018