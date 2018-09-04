Incêndio...

Valdemir Gomes
A história do... Museu!
Grandes partes viraram cinzas.
Gestores, aloprados, ranzinzas...
Relíquias do império... Desapareceu!
Na verdade o mundo... Perdeu!
Omissão descaso... Política!
Não bastam apenas críticas...
É preciso castigo... Punição!
A vida de uma... Nação!
Dizimada de forma... Drástica!
Um verdadeiro descaso...
Com o povo brasileiro.
Bando de crápulas... Bravateiros!
Especialistas em atraso.
Como latrina sem... Vaso!
No popular... Hipocrisia!
Cadê o fóssil... Luzia?
Mais antigo das Américas.
Comunidade acadêmica, histérica...
Origem humana... Antedizia!
O berço da humanidade...
Contado através dos arquivos.
Peças, objetos... Livros!
Quanta irresponsabilidade...
Necessário haver... Penalidade!
Uma tragédia anunciada.
Punição a esta cambada...
De mandantes... Irresponsáveis!
Têm coisas... Irrecuperáveis!
Não pode acabar em... “Nada!”
A falta de investimentos...
Como causa recorrente.
Cadeia pra essa gente...
Trata o povo como... Jumento!
Não... Justificativas, argumentos!
Uma situação... Deplorável!
Esse tal de Temerável...
Está destruindo o País.
Cortar o mal pela raiz...
Sete de outubro... Memorável!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/09/2018
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS