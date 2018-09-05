

Feito sobre medida...

Cidadão ingênuo... Comemora!

Filho, fome... Leite chora!

A esperança... Perdida!

Sem emprego... Sem saída!

Está pagando muito... Caro!

Diz votar num tal de... Naro!

Pois, quer andar... “Armado!”

Diria comediante... “Óh, coitado!”

Igual um cão, sem... Faro!



Parece coisa de... Cinema!

Julgamento... Encenação!

Querendo chamar atenção...

Grande discurso sobre o tema.

Bela montagem... Esquema!

Espetáculo, coisa... Ensaiada!

Mesma nota... Orquestrada!

Tipo nariz... “Empinado!”

Um técnico, palavreado...

Digamos é... Pataquada!



Um ao outro... “Passa a bola!”

Meritíssimo, agora... Sua vez!

Com formalidade, cortês...

Segue a mesma... Marola!

Nada acrescenta... Enrola!

Prossegue fil... Condutor!

Finaliza... Vota com relator!

Seu visceral... Argumento!

Ratifica o... Intento!

Que se dane... Eleitor!



Tratados internacionais...

Sem efeito... Ignorado!

Dá o jogo por encerrado...

Registra-se... “Publiquem-se nos anais!”

São as considerações finais...

Um verdadeiro... Trator!

As palavras do delator...

Não podem ser... Questionada!

Jogo de carta marcada...

Finaliza o... Relator!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/09/2018