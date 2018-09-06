Valdemir Gomes
“Caldeirão está fervendo.”
Carros sendo adesivados.
Um bando de... Aloprados!
Atrás do eleitor... Correndo!
Velhas promessas, refazendo...
Não muda o repertório.
Casamento, aniversário, velório...
Distribuição de panfletos.
Basta ver um coreto...
Usa como... Parlatório!
Fase tapinha nas costas...
Fazem parte do cardápio.
Sem noção... Malápio!
Saco vazio... Proposta!
Terá não, como resposta.
Chega de... Bravateiro!
Importante mudar... Roteiro!
Voto é... Procuração!
Quem elege fanfarrão...
Alimenta... Embusteiro!
“--Vou continuar fazendo...”
O... Que até então, fez!
Cidadão... “Baio” pedrês!
Continua ilusões... Vendendo!
O eleitor está sabendo...
Receberá a... Resposta!
Mentiras, falsas propostas...
O povo arredio... Cansado!
Nas urnas dará o recado...
Lombriga adora... “Bosta!”
Desfile de belas imagens...
Recheiam as propagandas.
Lindas atrizes... Banda!
Ao fundo... Paisagem!
Contraste, vaga... Mensagem!
Sono, canseira, preguiça...
O nada como... Premissa!
Sete... Dará seu recado!
Não suporta ser usado...
Com tanto... “Enche linguiça!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/09/2018
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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