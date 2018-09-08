Valdemir Gomes
Vida... Um grande rio!
Cada dia... Diferente!
Cachoeira... Causa torrente!
Chega a dá... Calafrios!
Todos os espaços vazios...
Num repente... Transborda!
Barco rompe a corda...
Da alma do... Coração!
Tristeza e solidão...
Deveras água... Atorda!
Um tanto contraditório...
Este insano... Paralelo!
Realidade bate o martelo...
Peito vira... Laboratório!
Felicidade... Compulsório!
Como enxurrada... Arrasta!
Quem a pedra desbasta...
Muda o... Entendimento!
Cautela como... Alimento!
O infortúnio... Contrasta!
Um... Justo perfeito!
Como projeto diário...
Traçar novo... Itinerário!
Tudo é... “Causa efeito!”
Ser da história sujeito...
Comandar o... Espetáculo!
É preciso... Tentáculo!
Sair de o seu... Divã!
Propor um novo amanhã...
Superar os... Obstáculos!
Entre o profano e o sagrado.
Só existe um caminho.
Sendo a religião o ninho...
Paz tem... Assegurado!
Pois, o humano frustrado...
Causa transtorno... Alarido!
Facilmente... Corrompido!
Acredita em... Lorota!
Versão falso... Patriota!
Ouçam... “Quem tiver ouvidos!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/09/2018
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