

Vida... Um grande rio!

Cada dia... Diferente!

Cachoeira... Causa torrente!

Chega a dá... Calafrios!

Todos os espaços vazios...

Num repente... Transborda!

Barco rompe a corda...

Da alma do... Coração!

Tristeza e solidão...

Deveras água... Atorda!



Um tanto contraditório...

Este insano... Paralelo!

Realidade bate o martelo...

Peito vira... Laboratório!

Felicidade... Compulsório!

Como enxurrada... Arrasta!

Quem a pedra desbasta...

Muda o... Entendimento!

Cautela como... Alimento!

O infortúnio... Contrasta!



Um... Justo perfeito!

Como projeto diário...

Traçar novo... Itinerário!

Tudo é... “Causa efeito!”

Ser da história sujeito...

Comandar o... Espetáculo!

É preciso... Tentáculo!

Sair de o seu... Divã!

Propor um novo amanhã...

Superar os... Obstáculos!



Entre o profano e o sagrado.

Só existe um caminho.

Sendo a religião o ninho...

Paz tem... Assegurado!

Pois, o humano frustrado...

Causa transtorno... Alarido!

Facilmente... Corrompido!

Acredita em... Lorota!

Versão falso... Patriota!

Ouçam... “Quem tiver ouvidos!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/09/2018