Violência...



O País está dividido.

A Jesus peço clemência.

Tudo causa... Consequência!

Importante ser... Comedido!

Ninguém pode ser agredido...

Por pensar agir diferente.

Pois, atitude inconsequente...

Gera fatos desagradáveis.

Situações indesejáveis...

Discórdia... Não fomente!



A população histérica...

Produz fatos... Inesperados!

Louco destemperado...

Com falsa... Retórica!

Altera a base histórica...

Da convivência social.

Temos que ser... Imparcial!

Respeitar a crença alheia.

Aranha que tece a teia...

Amor grande... Referencial!



Campanha eleitoral...

Apresentação de projeto.

Desavença cabe... Veto!

Povo não, gado... Curral!

Bons costumes... Moral!

São valores... Inegociáveis!

Realmente lamentáveis...

Agressões ao semelhante.

Postura repugnante...

Digamos... Inexplicáveis!



A sociedade almeja...

Sejam discutidas... Ideias!

Quanto ao eleitor... Plateia!

Seu conceito... Reveja!

Disputa não é peleja...

Saiamos de cima... Do muro!

Está em jogo o futuro...

De um povo... Nação!

Juntos na construção...

Sonho... Porto seguro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/09/2018