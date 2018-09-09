Violência...

Valdemir Gomes
O País está dividido.
A Jesus peço clemência.
Tudo causa... Consequência!
Importante ser... Comedido!
Ninguém pode ser agredido...
Por pensar agir diferente.
Pois, atitude inconsequente...
Gera fatos desagradáveis.
Situações indesejáveis...
Discórdia... Não fomente!
A população histérica...
Produz fatos... Inesperados!
Louco destemperado...
Com falsa... Retórica!
Altera a base histórica...
Da convivência social.
Temos que ser... Imparcial!
Respeitar a crença alheia.
Aranha que tece a teia...
Amor grande... Referencial!
Campanha eleitoral...
Apresentação de projeto.
Desavença cabe... Veto!
Povo não, gado... Curral!
Bons costumes... Moral!
São valores... Inegociáveis!
Realmente lamentáveis...
Agressões ao semelhante.
Postura repugnante...
Digamos... Inexplicáveis!
A sociedade almeja...
Sejam discutidas... Ideias!
Quanto ao eleitor... Plateia!
Seu conceito... Reveja!
Disputa não é peleja...
Saiamos de cima... Do muro!
Está em jogo o futuro...
De um povo... Nação!
Juntos na construção...
Sonho... Porto seguro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/09/2018
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