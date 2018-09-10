Valdemir Gomes
Situação desagradável...
Um tanto quando insana.
Ganha, auxilio o bacana...
Mas... Criticam o miserável!
Que em situação... Lastimável!
O tal de... “Bolsa Família!”
Desinformado... Avalia!
Quem recebe... “Vagabundo!”
Dá um desgosto profundo...
É visto como... “Regalia”
Sociedade egoísta... Eletiva!
Acho isso um... Disparate!
Difama, rotula, bate...
Abre discussão abrasiva.
Humilhado na... Defensiva!
O beneficiário se esconde.
Quem entra nesse bonde...
É tratado... Parasita!
Num barraco ele habita...
Aliás, não mora... Esconde!
Mas... Na ponta da pirâmide!
Magistrados... Auxílio moradia!
A população nem... Chia!
Aprovado pelos... Alcaides!
Ninguém ver nenhum factoide...
Criticando tal direito.
Vejam quanto preconceito...
Com os mais necessitados.
O pobre sempre... Explorado!
Quanta falta de... Respeito!
Por isso, a estrela... Brilha!
No projeto... Cabem todos!
Chega de tanto... Engodo!
O povo não é... Matilha!
Acabou junho... Quadrilha!
Estamos de prontidão.
Vamos resgatar a... Nação!
Sair do fundo... Buraco!
Bravateiro vai “pro saco...”
Outubro tem... Eleição!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/09/2018
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