Situação desagradável...

Um tanto quando insana.

Ganha, auxilio o bacana...

Mas... Criticam o miserável!

Que em situação... Lastimável!

O tal de... “Bolsa Família!”

Desinformado... Avalia!

Quem recebe... “Vagabundo!”

Dá um desgosto profundo...

É visto como... “Regalia”



Sociedade egoísta... Eletiva!

Acho isso um... Disparate!

Difama, rotula, bate...

Abre discussão abrasiva.

Humilhado na... Defensiva!

O beneficiário se esconde.

Quem entra nesse bonde...

É tratado... Parasita!

Num barraco ele habita...

Aliás, não mora... Esconde!



Mas... Na ponta da pirâmide!

Magistrados... Auxílio moradia!

A população nem... Chia!

Aprovado pelos... Alcaides!

Ninguém ver nenhum factoide...

Criticando tal direito.

Vejam quanto preconceito...

Com os mais necessitados.

O pobre sempre... Explorado!

Quanta falta de... Respeito!



Por isso, a estrela... Brilha!

No projeto... Cabem todos!

Chega de tanto... Engodo!

O povo não é... Matilha!

Acabou junho... Quadrilha!

Estamos de prontidão.

Vamos resgatar a... Nação!

Sair do fundo... Buraco!

Bravateiro vai “pro saco...”

Outubro tem... Eleição!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/09/2018