Como boiada... Gado!

Na estrada sem... Ponteiro!

Política, um bravateiro...

Arrogante... Despreparado!

Gritando em alto brado...

Quanto falso moralismo.

Uma cara de cinismo...

Completa seu sórdido... Time!

Exalta velho... Regime!

Sem noção... Fanatismo!



Um projeto de País...

Infelizmente, não apresenta.

Bravatas como ferramenta...

Mostra... Não, sabe o que diz!

Solitário qual... Perdiz!

Firme ao rumo do nada.

Quer entrar numa... Roubada?

Vote neste... Embusteiro!

Um barco sem timoneiro...

Não... Roteiro de chegada!



Um fato interessante...

Merece ser analisado.

Bando de desinformados...

Seguem o falso... Navegante!

Situação hilária, preocupante...

Está dividida... População!

Em nome de a... Religião!

Surgem os falsos profetas.

Poder, pelo poder... Meta!

No popular... “Sem condição!”



É necessário... Cautela!

Avaliar prol e... Contra!

Não aceite como... Mantra!

Violência, solução... Tabela!

Observe pela janela, tela...

A política dos horrores.

Quanto aos trabalhadores...

Surrupiam seus direitos.

Tudo é... Causa e efeito!

Não, arena... Gladiadores!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 1