Valdemir Gomes
Desfile de propostas...
Candidatos entrevistados.
Projetos bem... Elaborados!
Comedidas as respostas.
Todos... O que o eleitor gosta!
Vemos cinismos... Cara de lousa!
Engraçado... Velhas raposas!
Dizendo: Isto eu farei!
Está no poder e não fez...
Borboletas grandes... Mariposas!
Importante iniciativa...
Uma ideia... Brilhante!
Perguntas desconcertantes...
Mas... Interessante esquiva!
Como barco... À deriva!
Alguns perdem... “Rebolado!”
Como papel... Enrolado!
Chega até... Gaguejar!
Pergunta para sacolejar...
O samba tem... Atravessado!
Alguns ousam até dizer...
Que representa o novo.
Velho conhecido do... Povo!
Começa a contradizer...
Quando tenta... Refazer!
Cara de... “Pau relaxa!”
Tenta convencer na faixa...
Mas... Não passa pelo crivo!
Diz ser tudo... Relativo!
Tais balelas não... Encaixam!
Interessante... Olho no olho!
Fica explícito a... “Manolagem!”
“Lobo de cordeiro...” Sacanagem!
Neste peixe falta... Molho!
As informações... Recolho!
Para votar estou preparado.
Entendi cada... Recado!
Agora tenho... Candidato!
Acabou o queijo... Rato!
Vai morrer... Esturricado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/09/2018
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS