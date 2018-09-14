

Onde caminha o País...

Com esse bando de aloprados.

Combustível... Toda semana aumentado!

Inflação zero... Mídia diz!

Corte o mal pela raiz...

Pare de votar errado.

O tal voto casado...

Precisa ser revisto.

Pois, bandidos um misto...

Fica aí o... Recado!



Os programas eleitorais.

Dá... “Azia em sonrizal!”

Como corda de sisal...

Desse jeito não... Mais!

Um sofrimento aos pais...

Ao perder o emprego.

Humilhado... Pede arrego!

Tragédia que se espalha...

Aceita ganhar... Migalhas!

É chamado de... “Pelego!”



“O circo está armado...”

A Nação... Perdeu rumo!

Locomotiva sem prumo...

Hermeticamente... Parado!

Sem projeto apresentado...

Candidato embusteiro.

Violência seu... Roteiro!

Exalta o patriotismo.

Caminhamos para o abismo...

A passos largos... Ligeiro!



Peço ao Grande Arquiteto...

Muita calma... Tolerância!

Pois, bravatas... Arrogância!

Merece do povo... Veto!

Ao zelar pelo correto...

A vida entra no prumo.

Seu voto não é... Insumo!

Entenda... Procuração!

Outubro tem... Reação!

Votaremos... Certo, presumo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/09/2018