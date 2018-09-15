

No retrovisor da vida...

Reveja alguns conceitos.

O ser justo... Perfeito!

Encara de frente... A lida!

Encontra melhor saída.

Jamais atropela o destino.

Respeita o sonho... Menino!

Sem nunca titubear.

Não tente escamotear...

Nem defenda... Cretino!



Em todos os segmentos...

Existem... Caloteiros!

Tal qual o Polaqueiro...

Direção... Prosseguimento!

Com maestria talento...

Seja guia... Espelho!

Sempre haverá... Bedelho!

Ingerência... Palpite!

Mas... “O céu é o limite!”

Ao Pai... Dobre os joelhos!



Segure firme o cajado.

Nada... Embaixo do tapete!

No tilintar do malhete...

Continue encorajado...

Tendo sonhos... Majorados!

Ao mundo, um colorido.

Amor único sentido...

Seguir a caminhada.

É semente semeada...

Nem tudo está... Perdido!



Sua mala está pronta...

Para a última... Viagem!

O que levará na bagagem?

Esta pergunta... Afronta!

O bagajeiro... Desmonta!

A morte não é... Acaso!

Apenas venceu o prazo...

Mudança de... Oriente!

No final, leva somente...

Humano... Um lindo vaso!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/09/2018