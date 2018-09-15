Valdemir Gomes
No retrovisor da vida...
Reveja alguns conceitos.
O ser justo... Perfeito!
Encara de frente... A lida!
Encontra melhor saída.
Jamais atropela o destino.
Respeita o sonho... Menino!
Sem nunca titubear.
Não tente escamotear...
Nem defenda... Cretino!
Em todos os segmentos...
Existem... Caloteiros!
Tal qual o Polaqueiro...
Direção... Prosseguimento!
Com maestria talento...
Seja guia... Espelho!
Sempre haverá... Bedelho!
Ingerência... Palpite!
Mas... “O céu é o limite!”
Ao Pai... Dobre os joelhos!
Segure firme o cajado.
Nada... Embaixo do tapete!
No tilintar do malhete...
Continue encorajado...
Tendo sonhos... Majorados!
Ao mundo, um colorido.
Amor único sentido...
Seguir a caminhada.
É semente semeada...
Nem tudo está... Perdido!
Sua mala está pronta...
Para a última... Viagem!
O que levará na bagagem?
Esta pergunta... Afronta!
O bagajeiro... Desmonta!
A morte não é... Acaso!
Apenas venceu o prazo...
Mudança de... Oriente!
No final, leva somente...
Humano... Um lindo vaso!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/09/2018
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