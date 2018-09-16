

Sociedade... Agitada!

Veículos adesivados.

O sorriso tem marcado...

Nas esquinas... Bandeiradas!

Velhas caras são mostradas.

Poucas são as novidades...

Nos discursos... Falsidade!

Verdadeiras Manolagens.

Repete velhas mensagens...

Essa... A triste realidade!



Os famigerados... Santinhos!

Enchem caixa dos correios.

Acho deselegante... Feio!

Incomoda qual espinho.

Entregador defende o leitinho...

Mas... Atitude invasiva!

Pode gastar saliva...

Não vou pagar o pato.

Expurgar da política... Ratos!

De conduta... Extorsiva!



Um desfile de propostas.

Apenas... Reeditadas!

Outrora rejeitadas...

Nas... Daremos a resposta!

Parasitas que... Encostam!

Dilapidam o patrimônio...

Qual camada de... Ozônio!

Grande mal ao coletivo.

Daremos um corretivo...

Desagradável... Feromônio!



Eleitor de camarote...

Está cansado de promessas.

Alguns... O samba atravessa!

Decorou o velho... Mote!

Vai sair do meu... Cangote!

Especialista em bravata.

Prega a lei da... Chibata!

Fanatismo como... Carma!

Propõe liberar... Armas!

Trem... Descarrila desengata!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/09/2018