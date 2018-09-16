Valdemir Gomes
Sociedade... Agitada!
Veículos adesivados.
O sorriso tem marcado...
Nas esquinas... Bandeiradas!
Velhas caras são mostradas.
Poucas são as novidades...
Nos discursos... Falsidade!
Verdadeiras Manolagens.
Repete velhas mensagens...
Essa... A triste realidade!
Os famigerados... Santinhos!
Enchem caixa dos correios.
Acho deselegante... Feio!
Incomoda qual espinho.
Entregador defende o leitinho...
Mas... Atitude invasiva!
Pode gastar saliva...
Não vou pagar o pato.
Expurgar da política... Ratos!
De conduta... Extorsiva!
Um desfile de propostas.
Apenas... Reeditadas!
Outrora rejeitadas...
Nas... Daremos a resposta!
Parasitas que... Encostam!
Dilapidam o patrimônio...
Qual camada de... Ozônio!
Grande mal ao coletivo.
Daremos um corretivo...
Desagradável... Feromônio!
Eleitor de camarote...
Está cansado de promessas.
Alguns... O samba atravessa!
Decorou o velho... Mote!
Vai sair do meu... Cangote!
Especialista em bravata.
Prega a lei da... Chibata!
Fanatismo como... Carma!
Propõe liberar... Armas!
Trem... Descarrila desengata!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/09/2018
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