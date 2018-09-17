

Nosso povo sorrindo.

Sendo feliz de... Novo!

Para isso, montanha... Movo!

Velhos caminhos... Abrindo!

Criança brincando... É lindo!

Do meu País... A serviço!

Faremos um reboliço...

Cachorro que... “Não morde!”

Eleitor por favor... Acorde!

Chega de ser... Omisso!



Bravateiro de prontidão...

Despreparado... Arrogante!

Um discurso... Destoante!

Aparência de... Doidão!

Na verdade piradão...

Dissemina... Violência!

Falta de competência...

Querendo ganhar no... Grito!

Deselegante... Esquisito!

Esbanjando... Truculência!



A autoestima da Nação...

Está no fundo do poço.

Estamos num... Calabouço!

Lastimável a situação.

Falsa promessa, ilação...

Dominam seu repertório.

Um tanto... Contraditório!

Na verdade... Embusteiro!

Despreparado forasteiro...

Animador de... Auditório!



Está caindo à cortina...

Rasgou sua... Embalagem!

No grito é... Sacanagem!

Num repente... Desafina!

Acendeu... Alerta, bina!

Desmoronou o castelo.

Consequência... Autoflagelo!

A sociedade... Lamenta!

Exagerou na pimenta...

Cristo bate... Martelo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/09/2018