Da janela observando...

Como o povo se comporta.

A sua ideia... Aborta!

Vai logo negociando...

Políticos apoio... Comprando!

Combustível aperitivo...

Deixa colar adesivo...

A troco de... Migalhas!

Onde está a falha?

Futuro torna... Abortivo!



Os candidatos já conhecem.

Seu cativo eleitorado...

Vota a troco de... Agrado!

O sistema... Permanece!

Não vale promessas... Prece!

O “cabra” é... Reeleito!

Infelizmente... Desse jeito!

Teremos pouco a fazer.

Enclausurados no poder...

Dinheiro... Desvia a eito!



Reconduzido ao mandato.

Com votação expressiva.

Arrogante... Postura agressiva!

Reorganiza o velho aparato.

No currículo... Peculato!

Justiça simplesmente... Ignora!

O lado perverso... Aflora!

Legisla em causa própria!

Mantem a mesma... Pilhéria!

O que estava ruim... Piora!



Assim as velhas... Raposas!

Perpetuam-se no... Poder!

Logo começa... Exceder!

Aquela atitude... Bondosa!

De maneira impetuosa...

Retoma antigos esquemas.

Ao eleitor volta o dilema...

Não aprendeu a lição!

Continua na mesma aflição.

É necessidade... Extrema!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/09/2018