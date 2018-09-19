Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:38

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

Ouvi...

Valdemir Gomes

Publicado em 19/09/2018 às 08:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


A voz estridente da saudade...
Tremulando dentro do peito.
Parei... Revi conceitos!
Sob a luz da verdade...
Indaguei a... Divindade!
Refiz o velho... Projeto!
Pedi... Grande Arquiteto!
Muita calma... Discernimento!
Naquele exato momento...
Tudo que é licito... Correto!


Avistei na retina da alma...
Sorriso desconcertante.
Tal qual um retirante...
Respirei agi com calma.
Sem plateia... Palmas!
Tracei novo destino.
Refiz o sonho... Menino!
Fiz uma longa viagem.
Suas silhuetas... Miragem!
Como tentação... Defino!


Coração... Grande laboratório!
Amor... Suave sereno!
Paixão euforia... Dreno!
O Humano... Transitório!
Talvez melhor repertório...
Melodia nota da infância.
Deixa rastro... Fragrância!
Rotas da posteridade.
Diante de a adversidade...
Sapiência... Tolerância!


Destino uma... Encruzilhada!
É trevo de... “Quatro folhas!”
Fissura marcas... Calo, bolhas!
Talvez um... Gargalhada!
Fere como... Flechada!
No coração do poeta.
Não importa forma... Reta!
Separa, divide... Orientes!
O cauteloso, prudente...
Círculo... Volta completa!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/09/2018

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo