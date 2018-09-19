

A voz estridente da saudade...

Tremulando dentro do peito.

Parei... Revi conceitos!

Sob a luz da verdade...

Indaguei a... Divindade!

Refiz o velho... Projeto!

Pedi... Grande Arquiteto!

Muita calma... Discernimento!

Naquele exato momento...

Tudo que é licito... Correto!



Avistei na retina da alma...

Sorriso desconcertante.

Tal qual um retirante...

Respirei agi com calma.

Sem plateia... Palmas!

Tracei novo destino.

Refiz o sonho... Menino!

Fiz uma longa viagem.

Suas silhuetas... Miragem!

Como tentação... Defino!



Coração... Grande laboratório!

Amor... Suave sereno!

Paixão euforia... Dreno!

O Humano... Transitório!

Talvez melhor repertório...

Melodia nota da infância.

Deixa rastro... Fragrância!

Rotas da posteridade.

Diante de a adversidade...

Sapiência... Tolerância!



Destino uma... Encruzilhada!

É trevo de... “Quatro folhas!”

Fissura marcas... Calo, bolhas!

Talvez um... Gargalhada!

Fere como... Flechada!

No coração do poeta.

Não importa forma... Reta!

Separa, divide... Orientes!

O cauteloso, prudente...

Círculo... Volta completa!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/09/2018