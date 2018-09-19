Valdemir Gomes
A voz estridente da saudade...
Tremulando dentro do peito.
Parei... Revi conceitos!
Sob a luz da verdade...
Indaguei a... Divindade!
Refiz o velho... Projeto!
Pedi... Grande Arquiteto!
Muita calma... Discernimento!
Naquele exato momento...
Tudo que é licito... Correto!
Avistei na retina da alma...
Sorriso desconcertante.
Tal qual um retirante...
Respirei agi com calma.
Sem plateia... Palmas!
Tracei novo destino.
Refiz o sonho... Menino!
Fiz uma longa viagem.
Suas silhuetas... Miragem!
Como tentação... Defino!
Coração... Grande laboratório!
Amor... Suave sereno!
Paixão euforia... Dreno!
O Humano... Transitório!
Talvez melhor repertório...
Melodia nota da infância.
Deixa rastro... Fragrância!
Rotas da posteridade.
Diante de a adversidade...
Sapiência... Tolerância!
Destino uma... Encruzilhada!
É trevo de... “Quatro folhas!”
Fissura marcas... Calo, bolhas!
Talvez um... Gargalhada!
Fere como... Flechada!
No coração do poeta.
Não importa forma... Reta!
Separa, divide... Orientes!
O cauteloso, prudente...
Círculo... Volta completa!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/09/2018
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