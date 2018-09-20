

Reflexão questionamento.

Sobre a postura do povo.

Quando velho se diz... Novo!

Acho isso... Atrevimento!

Aproveita o sóbrio momento...

Para explorar a Nação.

Desinformado sem... Noção!

Entra em barco... Furado!

Inocente... Empolgado!

Uma grande... Enganação!



Com falso patriotismo.

Usa símbolos... Religiosos!

Discurso hilário... Jocoso!

Verdadeiro casuísmo.

Cara de maior... Cinismo!

Navega... “Céu de brigadeiro!”

Não passa de bravateiro.

Querendo chamar... Atenção!

Exaltando a tradição...

Realmente... Trapaceiro!



A população... Atordoada!

Parece em outro... Planeta!

Com o cérebro na... Gaveta!

Diante dessa... Patacoada!

Com a tranquilidade... Abalada!

Acredita em... Milagre!

Futuro vai pro... Vinagre!

Ao Cristo peço clemência.

Dissemina a violência.

Peixe... Robalo, bagre!



Oxalá que o povo acorde.

Saia desta... Letargia!

Economize... Energia!

Os temas graves... Aborde!

Antes que a desgraça transborde...

Importante rever... Conceitos!

Onde estão os seus... Feitos!

Na verdade um maluco.

No grito... Jogo de truco!

Sou... Justo perfeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/09/2018