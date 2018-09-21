Vezes... Questionado!

Pelos poemas que escrevo.

Fazem parte do... Acervo!

Deixo claro... Tenho lado!

Por esse motivo, marcado...

Meu espaço... Território!

Quanto ao... Repertório!

Significado... Você decide!

Maresia não... Agride!

Aceito... Contraditório!



Através de a poesia...

Incentivo à cultura.

Quanto a causar fissura...

Abomino... Hipocrisia!

Nem sempre... Sinestesia!

Importante... O além!

Alguns fatos... Advém!

Talvez... Premunição!

Uma estranha... Sensação!

No sacolejo do... Trem!



Quando levanta a... Lebre!

Os lobos ficam... Agitados!

Obscuro... Desmascarado!

Ao bandido causa febre.

O humilde do casebre...

Usado como... Cobaia!

De sua clausura... Saia!

Não troque voto... Abraço!

Marque território... Espaço!

Fuja sempre da... Zagaia!



Reeleger o gazeteiro...

Coisa de... “Boi de piranha!”

Enrosca... Teia de aranha!

Nas garras do embusteiro.

Como navegar no bosteiro...

Depois... Reclama da sorte!

País... Ferido de morte!

Vive um sórdido momento...

Voto... Procuração, documento!

Brasileiro... “Um forte!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/09/2018