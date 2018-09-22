Difícil...



Entender o ser... Humano!

Diante de tais atitudes...

Transforma-se num... Rude!

Age qual monstro... Tirano!

Tanto quanto desumano...

Esquece plano... Roteiro!

Semelhante a... Forasteiro!

Reação... Imprevisível!

Excesso de... Combustível!

Destrói o próprio... Celeiro!



Sem motivo, explicação...

Muda seu... Comportamento!

Por falta de argumento...

Grosseria... Reação!

Transforma a relação...

Num momento de... Tortura!

Reprovável tal postura...

Esquece o carinho... Afago!

Do orgulho... Toma um trago!

Tem acesso de... Loucura!



Diferenças ideológicas...

Não podem virar... Contenda!

É necessário que entenda...

Independente da lógica...

Evangélica... Católica!

Ambas seguem... Cristo!

Sabemos a fé, um misto...

De respeito à liberdade.

Não tem dono... A verdade!

Nos meus ideais... Invisto!



Falar em livre... Arbítrio!

Motivo para... Questionamento!

Crendice um... Sentimento!

Exacerba valores... Pátrios!

À reflexão no... Átrio!

É um momento... Solene!

Talvez, o humano perene...

Não entenda seu valor.

Sendo a alma, incolor...

Discórdia, Cristo... Drene!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/09/2018