Difícil...

Valdemir Gomes
Entender o ser... Humano!
Diante de tais atitudes...
Transforma-se num... Rude!
Age qual monstro... Tirano!
Tanto quanto desumano...
Esquece plano... Roteiro!
Semelhante a... Forasteiro!
Reação... Imprevisível!
Excesso de... Combustível!
Destrói o próprio... Celeiro!
Sem motivo, explicação...
Muda seu... Comportamento!
Por falta de argumento...
Grosseria... Reação!
Transforma a relação...
Num momento de... Tortura!
Reprovável tal postura...
Esquece o carinho... Afago!
Do orgulho... Toma um trago!
Tem acesso de... Loucura!
Diferenças ideológicas...
Não podem virar... Contenda!
É necessário que entenda...
Independente da lógica...
Evangélica... Católica!
Ambas seguem... Cristo!
Sabemos a fé, um misto...
De respeito à liberdade.
Não tem dono... A verdade!
Nos meus ideais... Invisto!
Falar em livre... Arbítrio!
Motivo para... Questionamento!
Crendice um... Sentimento!
Exacerba valores... Pátrios!
À reflexão no... Átrio!
É um momento... Solene!
Talvez, o humano perene...
Não entenda seu valor.
Sendo a alma, incolor...
Discórdia, Cristo... Drene!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/09/2018
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