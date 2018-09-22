

Desvendar alguns mistérios.

Mas... Preciso tempo, calma!

Está nas entranhas da alma...

Importante... Analisar com critério.

Última morada... Cemitério!

De segredo tem misto.

Conceitos... São revistos!

Muda rota... Caminho!

Superar pedras... Espinhos!

Tendo como guia... Cristo!



O amanhã é incerto.

Ninguém conhece... Ninguém!

Milho quebrado... Xerém!

Controle o seu... Deserto!

Tal qual um livro... Aberto!

Traz sempre nova... Lição!

Amor melhor... Condição!

Do mundo... Espelho luz!

Com o cajado Jesus...

Leva-me à... Perfeição!



Uma mistura danosa...

Religião e política.

Analise de forma... Crítica!

Entre as pétalas da rosa...

Geralmente... Abelha posa!

Muita cautela... Cuidado!

Bobeou sai... Ferrado!

Outra margem do... Rio!

Meditação no... Átrio!

Tudo na vida... Dois lados!



Ao ser induzido ao erro...

O humano... Soberbo!

Provocado... Solta o verbo!

Com a tecnologia... Ferro!

Bode morre, não... Berro!

Assim segue... Trilha!

Disfarce no olhar... Armadilha!

Em um toque... Disfarçado!

A cada voo... Alçado!

A estrela d’alva... Brilha!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/09/2018