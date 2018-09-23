Desencontro...

Alguns acontecimentos...

Deixa o cidadão perplexo.

O mundo vira... “Anexo!”

Talvez, por esquecimento...

O insolente, desatento...

Torna o mundo... Conturbado!

Sem noção, desinformado...

Vive a fazer... Besteira!

Futuro vai pra lixeira...

O povo... Desamparado!



Em rota de colisão...

Poderes... Constituídos!

Sobram... Celeumas, ruídos!

Provoca até... Divisão!

Lamentável esta... Cisão!

O amanhã é desfeito...

Sonhos... Justo perfeito...

Derriça por... “água abaixo!”

Cidadão cabisbaixo...

Vítima de... Preconceitos!



O mundo está dividido...

Esta a triste verdade.

A tal da parcialidade...

Vida perde o sentido.

O diferente, reduzido...

A fumaça no... Espaço!

Tratora faz um... Regaço!

Ilícito ninguém... Suporta!

Ideais não se abortam...

Qualquer rabisco... Traço!



Dessa forma a roda... “Gira!”

Caminhamos para o abismo.

Vira moda... Casuísmo!

Na política têm... “Traíras!”

Especialistas em mentiras...

Com discurso... Afiado!

Gesto obsceno... Aloprado!

Comandando a plateia...

Devagar qual... Centopeia!

Diria... “Tá tudo errado!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/09/2018