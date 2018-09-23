Desencontro...

Valdemir Gomes
Alguns acontecimentos...
Deixa o cidadão perplexo.
O mundo vira... “Anexo!”
Talvez, por esquecimento...
O insolente, desatento...
Torna o mundo... Conturbado!
Sem noção, desinformado...
Vive a fazer... Besteira!
Futuro vai pra lixeira...
O povo... Desamparado!
Em rota de colisão...
Poderes... Constituídos!
Sobram... Celeumas, ruídos!
Provoca até... Divisão!
Lamentável esta... Cisão!
O amanhã é desfeito...
Sonhos... Justo perfeito...
Derriça por... “água abaixo!”
Cidadão cabisbaixo...
Vítima de... Preconceitos!
O mundo está dividido...
Esta a triste verdade.
A tal da parcialidade...
Vida perde o sentido.
O diferente, reduzido...
A fumaça no... Espaço!
Tratora faz um... Regaço!
Ilícito ninguém... Suporta!
Ideais não se abortam...
Qualquer rabisco... Traço!
Dessa forma a roda... “Gira!”
Caminhamos para o abismo.
Vira moda... Casuísmo!
Na política têm... “Traíras!”
Especialistas em mentiras...
Com discurso... Afiado!
Gesto obsceno... Aloprado!
Comandando a plateia...
Devagar qual... Centopeia!
Diria... “Tá tudo errado!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/09/2018
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