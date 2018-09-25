preciso...

Valdemir Gomes
Ouvir a voz do coração.
Entender o seu clamor.
Encarar com bom humor...
Agir com moderação.
Como a rima da canção...
Apreciar a... Melodia!
Tem pessoa arredia...
Muita calma... “Nessa hora!”
Melhor convite, “Bora...”
Para nossa... Moradia!
Um momento... Inusitado!
Causa frio... “Na espinha!”
Pedir a fada madrinha...
Por tempo... Ilimitado!
Seguindo o velho... “Ditado!”
Afinal... “O amor é lindo!”
Adrenalina subindo...
Desperta o sexto... Sentido!
Que se dane... Ruídos!
Acorda fica... “Tinindo!”
Escrever sobre o amor...
Como chover... “Molhado!”
Mistura presente... Passado!
Torna a vida um primor.
Da paz motivo... Indutor!
Muda caminho... Roteiro!
Sendo humano, passageiro...
Embarcado nesse trem.
Num frenético... Vai e vem!
Resultado vem... Herdeiro!
Tentei encontrar vocábulo...
Para definir... Felicidade!
Com toda sinceridade...
Vagando... Sonâmbulo!
Na retina... Preâmbulo!
Sem desistir da procura...
Felicidade... Loucura!
Vale a pena... Insisto!
É paraíso é Cristo, pois...
Tem sua... Assinatura!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/09/2018
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