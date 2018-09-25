preciso...



Ouvir a voz do coração.

Entender o seu clamor.

Encarar com bom humor...

Agir com moderação.

Como a rima da canção...

Apreciar a... Melodia!

Tem pessoa arredia...

Muita calma... “Nessa hora!”

Melhor convite, “Bora...”

Para nossa... Moradia!



Um momento... Inusitado!

Causa frio... “Na espinha!”

Pedir a fada madrinha...

Por tempo... Ilimitado!

Seguindo o velho... “Ditado!”

Afinal... “O amor é lindo!”

Adrenalina subindo...

Desperta o sexto... Sentido!

Que se dane... Ruídos!

Acorda fica... “Tinindo!”



Escrever sobre o amor...

Como chover... “Molhado!”

Mistura presente... Passado!

Torna a vida um primor.

Da paz motivo... Indutor!

Muda caminho... Roteiro!

Sendo humano, passageiro...

Embarcado nesse trem.

Num frenético... Vai e vem!

Resultado vem... Herdeiro!



Tentei encontrar vocábulo...

Para definir... Felicidade!

Com toda sinceridade...

Vagando... Sonâmbulo!

Na retina... Preâmbulo!

Sem desistir da procura...

Felicidade... Loucura!

Vale a pena... Insisto!

É paraíso é Cristo, pois...

Tem sua... Assinatura!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/09/2018