

Vale um simples... Bom dia!

Digo... Impossível mensurar!

Faz a alma... Misturar!

Com os fluídos do... Guia!

É uma bela... Magia!

Entre humano e divindade.

Pois, traz a felicidade...

Deixa seu céu colorido.

Soa bem aos... Ouvidos!

Transforma a realidade.



Na turbulência da vida...

Esquecemos alguns... Detalhes!

O amor... Fomente, espalhe!

Sempre haverá... Saída!

Um mistério... A partida!

Aproveite cada momento.

Evite ser... Truculento!

Sorriso... Melhor cabala!

Da casa, porta, sala...

Paz... Insumo fermento!



Vida... Dádiva de Cristo!

Merece ser... Contemplada!

Construa uma nova estrada.

Conceitos serão... Revistos!

Problemas devem... Vistos!

Como vento... Passageiro!

Prepare o seu celeiro...

Enfrente sem... Embaraço!

O poder de um abraço...

Jesus é... Verdadeiro!



Não podemos fraquejar...

Diante de um obstáculo.

A fé... Garra, tentáculo!

Necessário... Planejar!

Um simples sacolejar...

Oferece bons... Fluídos!

O trajeto percorrido...

Mostra ser... Persistente!

Semeie a melhor semente...

Futuro é... Construído!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/09/2018