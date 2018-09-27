Peço calma... Tolerância!

Sem perder a estribeira.

Passar pelas... “Peneiras!”

Chega de tanta arrogância.

Da desgraça... Fragrância!

Tem cheiro de enxofre.

Assaltaram o... Cofre!

A saúde... “Está doente!”

Gestão incompetente...

O contribuinte... Sofre!



Felizmente é... Momento!

De mudar essa tragédia...

Bravateiro... Comédia!

Trata o povo... Jumento!

Violência como argumento...

Prega falso... Moralismo!

Passos... Rumo abismo!

Caminha... Sociedade!

Cinismo, mediocridade...

Exalta... Patriotismo!



O brasileiro... Perplexo!

Diante de tanta... Manolagem!

Politica da... Sacanagem!

Temos propostas sem... Nexo!

Desesperança... Reflexo!

Bando de desajustados...

O eleitor... Enganado!

Parece cão... “Sem dono!”

Trabalhador sem... Perde sono!

No grito, querem... Cajado!



Dia sete... Chegando!

Tempo de construir... Futuro!

Saia de cima... “Do muro!”

Tem candidato... Morgando!

O eleitor, afagando...

Na busca do seu... Intento!

Questione seja... “Marrento!”

Analise as... Propostas!

Voto é caminho... Rota!

Construa novo... Momento!

Poema: Valdemir gomes dos Santos 27/09/2018