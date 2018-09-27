Valdemir Gomes
Peço calma... Tolerância!
Sem perder a estribeira.
Passar pelas... “Peneiras!”
Chega de tanta arrogância.
Da desgraça... Fragrância!
Tem cheiro de enxofre.
Assaltaram o... Cofre!
A saúde... “Está doente!”
Gestão incompetente...
O contribuinte... Sofre!
Felizmente é... Momento!
De mudar essa tragédia...
Bravateiro... Comédia!
Trata o povo... Jumento!
Violência como argumento...
Prega falso... Moralismo!
Passos... Rumo abismo!
Caminha... Sociedade!
Cinismo, mediocridade...
Exalta... Patriotismo!
O brasileiro... Perplexo!
Diante de tanta... Manolagem!
Politica da... Sacanagem!
Temos propostas sem... Nexo!
Desesperança... Reflexo!
Bando de desajustados...
O eleitor... Enganado!
Parece cão... “Sem dono!”
Trabalhador sem... Perde sono!
No grito, querem... Cajado!
Dia sete... Chegando!
Tempo de construir... Futuro!
Saia de cima... “Do muro!”
Tem candidato... Morgando!
O eleitor, afagando...
Na busca do seu... Intento!
Questione seja... “Marrento!”
Analise as... Propostas!
Voto é caminho... Rota!
Construa novo... Momento!
Poema: Valdemir gomes dos Santos 27/09/2018
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