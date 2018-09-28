Perguntar...



Realmente não ofende...

Quero reposta... Franca!

Operador... Chapa branca!

Coisa que ninguém entende.

Sinal de alerta... Acende!

Acho desrespeito... Coação!

Usar do cargo... Função!

Ofensa ao trabalhador.

Sob o manto... Protetor!

Chamo isso... Felação!



Irônico... Quase engraçado!

Têm perguntas... Indiscretas!

Certa celeuma... Acarreta!

Deixa cidadão... Embaraçado!

Contribuinte... Desgraçado!

Patrocina a estrutura.

Digo... Sacanagem pura!

Continua sendo... Lesado!

No popular... Vilipendiado!

Luciano... “Loucura, loucura”!



Quanta falta de respeito...

O que é... Prioridade!

Busca à... Sororidade!

Mulheres revendo... Conceitos!

Exija desse sujeito...

Uma postura diferente.

Discurso incoerente...

Agressão... Inaceitável!

Torna o mundo... Inviável!

Atitudes... Inconsequentes!



Diante deste... Cenário!

Fiscalizar é preciso.

Estando no prejuízo...

Não aceite ser... Otário!

Político... Serventuário!

Chega de enganação.

O povo é... Patrão!

Jaz, de tanto... Engodo!

Mentiras o tempo... Todo!

Outubro... Tem eleição!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/09/2018