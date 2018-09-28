Perguntar...

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Valdemir Gomes

Publicado em 28/09/2018 às 00:51

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Realmente não ofende...
Quero reposta... Franca!
Operador... Chapa branca!
Coisa que ninguém entende.
Sinal de alerta... Acende!
Acho desrespeito... Coação!
Usar do cargo... Função!
Ofensa ao trabalhador.
Sob o manto... Protetor!
Chamo isso... Felação!


Irônico... Quase engraçado!
Têm perguntas... Indiscretas!
Certa celeuma... Acarreta!
Deixa cidadão... Embaraçado!
Contribuinte... Desgraçado!
Patrocina a estrutura.
Digo... Sacanagem pura!
Continua sendo... Lesado!
No popular... Vilipendiado!
Luciano... “Loucura, loucura”!


Quanta falta de respeito...
O que é... Prioridade!
Busca à... Sororidade! 
Mulheres revendo... Conceitos!
Exija desse sujeito...
Uma postura diferente.
Discurso incoerente...
Agressão... Inaceitável!
Torna o mundo... Inviável!
Atitudes... Inconsequentes!


Diante deste... Cenário!
Fiscalizar é preciso.
Estando no prejuízo...
Não aceite ser... Otário!
Político... Serventuário!
Chega de enganação.
O povo é... Patrão!
Jaz, de tanto... Engodo!
Mentiras o tempo... Todo!
Outubro... Tem eleição!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/09/2018

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