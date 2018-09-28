Perguntar...

Valdemir Gomes
Realmente não ofende...
Quero reposta... Franca!
Operador... Chapa branca!
Coisa que ninguém entende.
Sinal de alerta... Acende!
Acho desrespeito... Coação!
Usar do cargo... Função!
Ofensa ao trabalhador.
Sob o manto... Protetor!
Chamo isso... Felação!
Irônico... Quase engraçado!
Têm perguntas... Indiscretas!
Certa celeuma... Acarreta!
Deixa cidadão... Embaraçado!
Contribuinte... Desgraçado!
Patrocina a estrutura.
Digo... Sacanagem pura!
Continua sendo... Lesado!
No popular... Vilipendiado!
Luciano... “Loucura, loucura”!
Quanta falta de respeito...
O que é... Prioridade!
Busca à... Sororidade!
Mulheres revendo... Conceitos!
Exija desse sujeito...
Uma postura diferente.
Discurso incoerente...
Agressão... Inaceitável!
Torna o mundo... Inviável!
Atitudes... Inconsequentes!
Diante deste... Cenário!
Fiscalizar é preciso.
Estando no prejuízo...
Não aceite ser... Otário!
Político... Serventuário!
Chega de enganação.
O povo é... Patrão!
Jaz, de tanto... Engodo!
Mentiras o tempo... Todo!
Outubro... Tem eleição!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/09/2018
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS