

Repente povo... Acorda!

Mude o seu repertório.

Analise o falatório...

Temas que ele... Aborda!

Primeiro a água... Atorda!

Com o maior... Cinismo!

Explora... Patriotismo!

Monotonia... Que chato!

Queremos comida no prato...

É um câncer... Fanatismo!



Esperança real... De fato!

Emprego ao trabalhador.

Governo como indutor...

Organiza, facilita... Aparato.

Cidadão... “Paga o Pato!”

Falta comida... Mesa!

Ninguém em... Defesa!

Verdadeiro... Retrocesso!

Parlamento, congresso...

Povo paga... Despesas!



Como simples boiada...

Tangida ao... Matadouro!

Esquarteja, tira o couro...

Tudo conversa... Fiada!

Promessas, não... Muda nada!

Seja fulano... Beltrano!

No bojo... Falácia engano!

Estamos descendo a ladeira.

Parece até... Brincadeira!

Água... Entra pelo cano!



Estamos descendo a serra...

Sem nunca ter... Subido!

Uma legião de bandidos...

Avanços boicotam... Emperra!

Campanha... Verdadeira guerra!

Bravateiro... Calhorda!

Ignorância... Transborda!

Do ódio distribui... Semente!

Projeto... “Dente por dente!”

Violência... Você concorda?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/09/2018