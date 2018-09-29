Valdemir Gomes
Repente povo... Acorda!
Mude o seu repertório.
Analise o falatório...
Temas que ele... Aborda!
Primeiro a água... Atorda!
Com o maior... Cinismo!
Explora... Patriotismo!
Monotonia... Que chato!
Queremos comida no prato...
É um câncer... Fanatismo!
Esperança real... De fato!
Emprego ao trabalhador.
Governo como indutor...
Organiza, facilita... Aparato.
Cidadão... “Paga o Pato!”
Falta comida... Mesa!
Ninguém em... Defesa!
Verdadeiro... Retrocesso!
Parlamento, congresso...
Povo paga... Despesas!
Como simples boiada...
Tangida ao... Matadouro!
Esquarteja, tira o couro...
Tudo conversa... Fiada!
Promessas, não... Muda nada!
Seja fulano... Beltrano!
No bojo... Falácia engano!
Estamos descendo a ladeira.
Parece até... Brincadeira!
Água... Entra pelo cano!
Estamos descendo a serra...
Sem nunca ter... Subido!
Uma legião de bandidos...
Avanços boicotam... Emperra!
Campanha... Verdadeira guerra!
Bravateiro... Calhorda!
Ignorância... Transborda!
Do ódio distribui... Semente!
Projeto... “Dente por dente!”
Violência... Você concorda?
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/09/2018
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