

Vezes nos comportamos...

De forma inadequada.

Atitude... Antiquada!

A pressão... Não suportamos!

Na dose... Exageramos!

Viramos barco... Canoa!

Magoamos as pessoas...

Realmente... “Isto é fato!”

Viramos o... “Cocho, prato!”

Violência, não... Entoa!



A turbulência da vida.

Produz atitude... Insana!

Reação vil... Profana!

Não é melhor... Saída!

Justiça é... Medida!

O amor... Melhor estrato!

Falácia... Um aparato!

Que a tragédia... Replica!

Um erro não justifica...

O humano... Insensato!



Nada mais edificante...

Que um sorriso... Matinal!

Alimenta... É divinal!

A vida segue... Avante!

Postura intolerante...

Destrói uma amizade.

Respeito à diversidade...

É um sinal de grandeza.

Transforma em fortaleza...

Restabelece a... Verdade!



Cada dia... “Um novo dia!”

Tempo de recomeçar...

Sem medo de tropeçar.

Cristo... Grande guia!

Saia de sua... Abadia!

Sempre haverá... Perjuro!

Ambiente salubre seguro...

Construir... Um desafio!

A outra margem do rio...

Conquistar... Prometo juro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/09/2018