

Estatuto da... Do adolescente!

O escrito no papel...

Vai tudo pro... Beleléu!

Virou churrasco... Bisteca!

Sapo agora... Perereca!

Minha cidade na... Mídia!

Está em voga... Perfídia!

Casa de... Saliência!

Quanta incompetência...

Perde beleza... Orquídea!



Eca, no popular... “Nojo!”

Assistimos a omissão.

Virou... Prostituição!

Quanta revolta... Entojo!

Nem o famoso... “Miojo!”

Sacia tamanha fome...

Esse absurdo tem... Nome!

Está faltando competência.

Omissão é... Conivência!

Revolta do povo... Enorme!



Verdadeira felação...

Em plena luz do dia.

Meu Jesus... Quem diria!

A cena... Chama atenção!

Conselho por omissão...

Sabe tudo... Nada faz!

Caminhamos para... Traz!

Esta a triste verdade...

Cenas de promiscuidade...

Uma prostituição... Voraz!



Estatística... Liderando!

Ranque da... Pedofilia!

Que vergonha... Quem diria!

Veja... Nem estou acreditando!

Vivo triste... Lamentando!

Cadê nossos... Conselheiros!

Falta gestor... Verdadeiro!

Estamos... Desamparados!

Normal... Escolhemos errado!

No poder... Um bravateiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/10/2018