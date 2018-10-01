

Ignoramos o semelhante...

Por motivos... Banais!

Tornamo-nos... Irracionais!

O mundo fica... Destoante!

Perdemos o controle do volante.

Saímos da rota... Caminho!

Pois, ao cultivar... Espinhos!

A tragédia se... Apodera!

Coração vira... Tapera!

Ave... Abandona o ninho!



Sempre falamos em Cristo...

Esquecemos seus ensinamentos.

O mal na alma... Fermento!

Da ingratidão... Um misto!

É preciso ser revisto...

Atitude... Lisura no proceder!

Vida... Eterno aprender!

É necessário... Humildade!

Diante de... Adversidade!

Grande Arquiteto... Poder!



O pensar agir... Diferente!

Deve ser... Respeitado!

Independente do... Lado!

O mudar é permanente.

Ser sensato... Coerente!

Principio pétreo... Inalienável!

O humano... Maleável!

Consegue ir... Além!

Milho quebrado... Xerém!

Ninguém é... Inimputável!



Diante desta verdade...

Respeite do outro... Espaço!

Juntos... Esquadro, compasso!

Retidão sem... Vaidade!

Igualdade... Liberdade!

Saiba o valor de um sorriso...

Conduz o incrédulo ao... Paraíso!

Constrói uma nova... Rota!

Cacto no deserto... Brota!

Amor tudo... Quero preciso!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/10/2018