Valdemir Gomes
Ignoramos o semelhante...
Por motivos... Banais!
Tornamo-nos... Irracionais!
O mundo fica... Destoante!
Perdemos o controle do volante.
Saímos da rota... Caminho!
Pois, ao cultivar... Espinhos!
A tragédia se... Apodera!
Coração vira... Tapera!
Ave... Abandona o ninho!
Sempre falamos em Cristo...
Esquecemos seus ensinamentos.
O mal na alma... Fermento!
Da ingratidão... Um misto!
É preciso ser revisto...
Atitude... Lisura no proceder!
Vida... Eterno aprender!
É necessário... Humildade!
Diante de... Adversidade!
Grande Arquiteto... Poder!
O pensar agir... Diferente!
Deve ser... Respeitado!
Independente do... Lado!
O mudar é permanente.
Ser sensato... Coerente!
Principio pétreo... Inalienável!
O humano... Maleável!
Consegue ir... Além!
Milho quebrado... Xerém!
Ninguém é... Inimputável!
Diante desta verdade...
Respeite do outro... Espaço!
Juntos... Esquadro, compasso!
Retidão sem... Vaidade!
Igualdade... Liberdade!
Saiba o valor de um sorriso...
Conduz o incrédulo ao... Paraíso!
Constrói uma nova... Rota!
Cacto no deserto... Brota!
Amor tudo... Quero preciso!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/10/2018
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