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Diante...

Valdemir Gomes

Publicado em 03/10/2018 às 01:00

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Da descrença humana...
Surgem os aproveitadores.
Aciona... Liga os motores!
Aperta tanto... Espana!
Frases de efeito... Engana!
Temos a bomba... Relógio!
Eleitor descrente frágio...
Pobre metido... Rico!
Da história... Nenhum “tico!”
Nada de real é... Plagio!


Exalta o Patriotismo...
Para enganar o povo.
Ave de rapina... Corvo!
Quanta cara de cinismo!
Prega o proselitismo...
Paladino da... Moral!
Povo, gado, curral...
Indo para o matadouro.
Guilhotina... “Tira o couro!”
Bravateiro sem... “Norral!”


Galhofa de... Embusteiro!
Incita para o... Duelo!
Dedos, gestos... Parabelo!
Induz a violento... Roteiro!
No popular... “Arengueiro!”
Ódio ecoa... “Transborda!”
Põe na forca puxa... “Acorda!”
Direitos vão...  “Pro chinelo!”
Fim do... “Bate o martelo!”
Água do povo... Atorda!


Vivemos nessa... Letargia!
Desrespeito ao... Diferente!
Disseminando semente...
À violência... Apologia!
Prega como ideologia...
Arma... Sensação de segurança!
Fanfarrão... Tudo lambança!
Os ânimos estão... Acirrados!
Receita andar... “Berrado!”
Matando sonhos... Criança!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/10/2018

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