

Da descrença humana...

Surgem os aproveitadores.

Aciona... Liga os motores!

Aperta tanto... Espana!

Frases de efeito... Engana!

Temos a bomba... Relógio!

Eleitor descrente frágio...

Pobre metido... Rico!

Da história... Nenhum “tico!”

Nada de real é... Plagio!



Exalta o Patriotismo...

Para enganar o povo.

Ave de rapina... Corvo!

Quanta cara de cinismo!

Prega o proselitismo...

Paladino da... Moral!

Povo, gado, curral...

Indo para o matadouro.

Guilhotina... “Tira o couro!”

Bravateiro sem... “Norral!”



Galhofa de... Embusteiro!

Incita para o... Duelo!

Dedos, gestos... Parabelo!

Induz a violento... Roteiro!

No popular... “Arengueiro!”

Ódio ecoa... “Transborda!”

Põe na forca puxa... “Acorda!”

Direitos vão... “Pro chinelo!”

Fim do... “Bate o martelo!”

Água do povo... Atorda!



Vivemos nessa... Letargia!

Desrespeito ao... Diferente!

Disseminando semente...

À violência... Apologia!

Prega como ideologia...

Arma... Sensação de segurança!

Fanfarrão... Tudo lambança!

Os ânimos estão... Acirrados!

Receita andar... “Berrado!”

Matando sonhos... Criança!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/10/2018