Valdemir Gomes
Ânimos estão acirrados...
Jogam lenha na... Fogueira!
Nunca ouvi tanta... Besteira!
Do embusteiro... Aloprado!
O que é bom... “Tá guardado!”
Disse... Genival Lacerda!
O Coiso... Tanta merda!
Palavras sem sentido.
Chega doer os ouvidos!
O bom nunca... Deserda!
Palavras soltas ao vento...
Uma ameaça... Afronta!
Coisa de barata... “Tonta!”
Nordeste jegue... “Jumento!”
Digo... Não tem cabimento!
Questionar... Tecnologia!
Fazer ruaça apologia...
Inventar... Colocar defeito!
Outrora, pelo... Eleito!
Para com... Demagogia!
Diante de tantas... Falácias!
Gerou... Descontentamento!
Palavras soltas ao vento...
Abusou de sua... Audácia!
Mistério... Flor de acácia!
Beleza aos... Inconfundível!
Reação feminina... Previsível!
Elas... Decidem o pleito!
Tudo é... “Causa efeito!”
Respeito... Questão plausível!
A vaca já... “Foi pro brejo!”
Diria o velho... Vaqueiro!
Dançou... Intolerante bravateiro!
Paga o preço do... Gracejo!
Para traz qual caranguejo...
Caminham arrogantes... Insolentes!
Seu fracasso... Acalente!
“Fala demais...” Gazeteiro!
Jesus é... “Brasileiro!”
O amor... Penta valente!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/10/2018
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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