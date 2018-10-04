Silêncio estridente da madrugada.

Vejo pelas frestas a luz da lua.

Cautelosa... Calada, a rua!

Galo sorrateiro... Rende à parada!

De repente surge do nada...

O canto ousado do grilo.

Barulho pra mais... “De quilo!”

Assusta a ousada perereca.

Saltitante... “Levada à breca!”

Dilata os olhos... Pupilos!



Num repente... Lampejo!

Desperto... Grafo um poema!

Na mente aflorou o tema...

No tacado... No varejo!

Decodifico... Num sacolejo!

Devagar... Qual centopeia!

Palavras viram... Ideias!

Registo tela... Papel!

Versos... Rima cordel!

Sem aplausos... Plateia!



Tic, tac... Soletra “três da manhã!”.

A cidade está... Dormindo!

Na BR... Caminhoneiros fluindo!

Saem de o seu... Divã!

Meio sonolento... “Tam, tam!”

Retoma o velho roteiro.

Puxa fila, primeiro...

Ajeita toda... Bagagem!

Pé no acelerador, estrada, viagem...

Grande Arquiteto... Passageiro!



Ouço o ronco dos motores...

Estremece... Coração!

Peço a Cristo... Permissão!

O jardim exala... Odores!

Revejo conceitos... Valores!

Saudade sacode o peito...

Implora pela... O Leito!

Assim gira o sistema.

Político traça... Esquema!

O mundo ainda... Tem jeito?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/10/2018