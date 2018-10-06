O dia mais importante...

Véspera da grande... Escolha!

O País não é... Bolha!

A vida segue... Avante!

Entre todos os postulantes...

Cautela... Serenidade!

Momento... Responsabilidade!

O futuro da nova geração...

Depende de sua... Decisão!

Não vote por... Amizade!



Paira no ar... Incertezas!

Dúvidas... Digamos normal!

Mexe com emocional...

Vontade de virar... Mesa!

É da humana, natureza...

Ficar meio... Receoso!

De modo desrespeitoso...

Sujam toda a cidade.

Santinhos... Barbaridade!

Escolher é... Valioso!



Um bando de bravateiros...

Propalado aos quatro... Cantos!

Da licitude diz ter... Manto!

Não passa de... Arengueiro!

Violência... Como roteiro!

Propaga a discriminação.

Sem projeto de... Nação!

Divide em grupos... Sociedade!

Paladino da... Moralidade!

Embusteiro... Sem noção!



Oxalá, que o povo... Acorde!

Não entre em barco... “Furado!”

Do comandante ao soldado...

Todos de pé... “À ordem!”

Nem que rios... Transbordem!

Não entrarei neste... Barco!

Meu território... Demarco!

Jamais atitude... Inglória!

Do passado conheço... História!

Essa flecha, simples... Arco!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/10/2018