Valdemir Gomes
Chegando o momento...
De eleger nossos dirigentes.
Plantar regar a semente...
Voto procuração... Documento!
Cautela... Discernimento!
Muda caminho... Roteiro!
Cuidado... Tem bravateiro!
Disperso nos quatro cantos.
Da moral usa o manto!
Diz ser de Cristo... Mensageiro!
Estamos numa encruzilhada...
Cercado de... Cafajestes!
Norte, sul, leste... Oeste!
Mentiras e pataquada.
Propostas que levam... Nada!
A Cristo peço... Clemência!
Gesto... Arma, violência!
Leva o povo ao... Abismo!
Sob a egrégora... Patriotismo!
Está faltando... Competência!
Cuidado, calma... Cautela!
Não é simples... Escolha!
Importante passar a trolha...
Observar pela... Janela!
O mundo cabe na tela...
Sabedoria... Grande Arquiteto!
Nele cabe seu... Projeto?
Resposta a essa... Pergunta!
Pegue o passado... Ajunta!
Decida pelo... Correto!
Analise os diferentes...
No programa... Contemplados!
Veja como são tratados...
Como caruncho... Semente!
Atitude inconsequente...
O mundo corre perigo.
Então... “Digo e redigo!”
Sonho com... Mundo perfeito!
O... Ainda tem jeito!
Jesus é... Refúgio abrigo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/10/2018
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