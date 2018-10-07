

Chegando o momento...

De eleger nossos dirigentes.

Plantar regar a semente...

Voto procuração... Documento!

Cautela... Discernimento!

Muda caminho... Roteiro!

Cuidado... Tem bravateiro!

Disperso nos quatro cantos.

Da moral usa o manto!

Diz ser de Cristo... Mensageiro!



Estamos numa encruzilhada...

Cercado de... Cafajestes!

Norte, sul, leste... Oeste!

Mentiras e pataquada.

Propostas que levam... Nada!

A Cristo peço... Clemência!

Gesto... Arma, violência!

Leva o povo ao... Abismo!

Sob a egrégora... Patriotismo!

Está faltando... Competência!



Cuidado, calma... Cautela!

Não é simples... Escolha!

Importante passar a trolha...

Observar pela... Janela!

O mundo cabe na tela...

Sabedoria... Grande Arquiteto!

Nele cabe seu... Projeto?

Resposta a essa... Pergunta!

Pegue o passado... Ajunta!

Decida pelo... Correto!



Analise os diferentes...

No programa... Contemplados!

Veja como são tratados...

Como caruncho... Semente!

Atitude inconsequente...

O mundo corre perigo.

Então... “Digo e redigo!”

Sonho com... Mundo perfeito!

O... Ainda tem jeito!

Jesus é... Refúgio abrigo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/10/2018