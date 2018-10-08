

Com maestria minha parte.

Respeito, galhardia... Altivo!

Ao invés de armas... Livros!

Não posso viver em... Marte!

Do amor seguro... Estandarte!

Ao Grande Arquiteto... Obediência!

Peço aos embusteiros... Clemência!

Uma questão de respeito.

Brasil... Ainda tem jeito!

Basta de tanta... Violência!



O pleito está tranquilo.

Seguindo velho ritual.

Eleitor de forma... Gradual!

Cada um a seu... Estilo!

Sem influência... Cochilo!

Segue o dia... Enfileirado!

Nas urnas deixam... Registrado!

A sua vontade... Opinião!

Voto como... Precondição!

Terá um bom... Resultado!



Respeito cada eleitor...

Pela decisão... Tomada!

Mesmo não sendo... Adequada!

Como poeta... Escritor!

A vontade do sábio leitor...

Tem minha admiração... Apoio!

Adoro ouvir o... Aboio!

Do vaqueiro... Nordestino!

Aprendi desde menino...

Separar trigo do... Joio!



Digo sou... Privilegiado!

Respeito os... Desafetos!

Pois, o certo... Correto!

Não pode ser... Patenteado!

Sempre deixo claro... Lado!

Como a rima da... Canção!

Corpo, alma, coração...

Nos poemas estão... Presentes!

Tal qual cachaça... Aguardente!

Peço a todos... Ele, não!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/10/2018