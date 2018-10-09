Maior desafio, disse... “Gestor!”

É... “Restabelecer a ordem!”

Alguns, até... Concordem!

Mas, discordo... Senhor!

Falta respeito ao... Eleitor!

Eles sabem tudo... Isso!

Impostos... Retornam serviços!

Esta é a pura... Realidade!

As ruas... Calamidade!

Esqueceram o... Compromisso!



Acabar com a corrupção...

Parece tema... Hilário!

Pergunte ao vigário...

Talvez... Aprenda a lição!

Tem discurso... Ficção!

Eta, coisa que... Irrita!

Será que alguém acredita...

Confesso estou... Cansando!

Sempre... Vilipendiado!

Eles... Bonitos na “fita!”



O povo parece... Gado!

Indo para o matadouro.

Tira a camisa... Couro!

Tributos pra todo lado.

Consórcio, lixo... Parado!

Acho isso... Uma afronta!

População paga a conta...

Na real... Nada acontece!

Munícipe... “Gestor que merece!”

Aperta a chincha... Monta!



Tudo isso eu... Sabia!

Portanto, não... Surpreende!

Aqueles que o voto... Vende!

O futuro... Sucumbia!

Agora reclama... Chia!

Tal qual um porco... Cevado!

Pena comeu... Adiantado!

Isca... Migalhas, xerém!

Assiste o descarrilar... Trem!

Diria... “Tá tudo errado!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/10/2018