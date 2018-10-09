Valdemir Gomes
Maior desafio, disse... “Gestor!”
É... “Restabelecer a ordem!”
Alguns, até... Concordem!
Mas, discordo... Senhor!
Falta respeito ao... Eleitor!
Eles sabem tudo... Isso!
Impostos... Retornam serviços!
Esta é a pura... Realidade!
As ruas... Calamidade!
Esqueceram o... Compromisso!
Acabar com a corrupção...
Parece tema... Hilário!
Pergunte ao vigário...
Talvez... Aprenda a lição!
Tem discurso... Ficção!
Eta, coisa que... Irrita!
Será que alguém acredita...
Confesso estou... Cansando!
Sempre... Vilipendiado!
Eles... Bonitos na “fita!”
O povo parece... Gado!
Indo para o matadouro.
Tira a camisa... Couro!
Tributos pra todo lado.
Consórcio, lixo... Parado!
Acho isso... Uma afronta!
População paga a conta...
Na real... Nada acontece!
Munícipe... “Gestor que merece!”
Aperta a chincha... Monta!
Tudo isso eu... Sabia!
Portanto, não... Surpreende!
Aqueles que o voto... Vende!
O futuro... Sucumbia!
Agora reclama... Chia!
Tal qual um porco... Cevado!
Pena comeu... Adiantado!
Isca... Migalhas, xerém!
Assiste o descarrilar... Trem!
Diria... “Tá tudo errado!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/10/2018
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