Que o povo acorde...

Faça a coisa certa.

Bom senso amor... Desperta!

Que a Paz bata... Recorde!

Cautela... Respeito transborde!

Precisamos de... Projetos!

Chega de planos secretos...

Desse insano bravateiro.

Não passa de arruaceiro...

Dando uma de... Esperto!



O dia “D” está... Chegando!

Eleitor... Pressão aumenta!

Tempero... Muita pimenta!

Continue... Observando!

As propostas... Analisando!

Voto é... Procuração!

De uma sábia decisão...

O futuro do nosso... País!

Uma atitude... Infeliz!

Prejudica toda... Nação!



Diante deste exposto...

Uma postura criteriosa.

Tem muita lorota... Prosa!

Malandros pra todo... Gosto!

Cobiçando o mesmo... Posto!

O destino de um povo.

Ao Grande Arquiteto... Louvo!

Pensando em nossas crianças...

Nada de fazer... Lambanças!

Sem galinha não tem... Ovo!



O tal... “Salvador da Pátria!”

É coisa de... Ficção!

Não passa de... Fanfarrão!

Veja sua... Trajetória!

Só atitudes... Inglória!

Digamos um bravateiro.

Sem noção... Digo embusteiro!

Com receita de... Pirulito!

Querendo ganhar... “No grito!”

Conversa de... Cachaceiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/10/2018