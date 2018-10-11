

Sociedade... Empolgada!

Diante desse falso... Moralismo!

Passos largos rumo ao abismo...

Segue caminho do... Nada!

Parece está... Hipnotizada!

Com tanta frase de efeito.

Um bravateiro... Sujeito!

Chega a causar... Arrepio!

Com um discurso... Vazio!

Diz-se... Justo perfeito!



Assim... “Caminha a humanidade!”

Disse o cantor... Lulu Santos!

Da moral... Usa o Manto!

Porém, esconde a verdade.

Uma triste... Realidade!

Dias piores... “Virão!”

Pois, mágica solução...

É coisa que não existe.

Fico chateado... Triste!

Povo age pela... Emoção!



Um futuro... Nebuloso!

Paira sobre a... Nação!

Em voga, triste... Sensação!

Voto descrente... Raivoso!

Parece até... Cabuloso!

Tamanha desesperança...

Invés de proposta... Lambança!

O País está dividido.

Sem perspectiva... Enfurecido!

Esqueceram as... Crianças!



Como será o... Futuro?

Impossível... Imaginar!

Coragem para... Repaginar!

Traçar rumo... Seguro!

Em evidência... Perjuro!

Com gestos... Esquisitos!

Tentando... “No grito!”

Explorando a boa... Fé!

Peço a Cristo... Javé!

Não acredite em... Mito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/102018