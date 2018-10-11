Adulto em miniatura...

Do amor é a semente.

Da divindade... Presente!

Bondade... Inocência pura!

Sua beleza... Candura!

Tem valor... Incalculável!

Do mundo... Água potável!

Tem pureza no... Sorriso!

Esperança... Selo ISO!

Torna o mundo... Viável!



Violência invade os lares.

Compromete a geração.

Alguns... Meios de comunicação!

Estão destruindo os pilares.

Com atitudes vulgares...

Existe muita lambança.

Estão expondo as crianças...

Em situações vexatórias.

Buscar o caminho da glória...

Resta-nos... “Fio de esperança!”



O mundo só tem sentido...

Se houver nele... Criança!

No olhar... Paz, confiança!

Ao lar... Novo colorido!

De inocência, revestido...

À família fonte... Luz!

Sob os auspícios... Jesus!

Renova seu repertório.

Da vida... Laboratório!

Paz semeia... Induz!



É preciso repensar...

Nossos conceitos, atitudes.

Pois, defeitos virtudes...

Importante analisar.

Todo carinho... Adensar!

A esta nova geração...

Muito amor, dedicação.

Construir uma nova sociedade...

Respeito à pluralidade.

Vida... Via de duas mãos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/10/2018