Valdemir Gomes
Adulto em miniatura...
Do amor é a semente.
Da divindade... Presente!
Bondade... Inocência pura!
Sua beleza... Candura!
Tem valor... Incalculável!
Do mundo... Água potável!
Tem pureza no... Sorriso!
Esperança... Selo ISO!
Torna o mundo... Viável!
Violência invade os lares.
Compromete a geração.
Alguns... Meios de comunicação!
Estão destruindo os pilares.
Com atitudes vulgares...
Existe muita lambança.
Estão expondo as crianças...
Em situações vexatórias.
Buscar o caminho da glória...
Resta-nos... “Fio de esperança!”
O mundo só tem sentido...
Se houver nele... Criança!
No olhar... Paz, confiança!
Ao lar... Novo colorido!
De inocência, revestido...
À família fonte... Luz!
Sob os auspícios... Jesus!
Renova seu repertório.
Da vida... Laboratório!
Paz semeia... Induz!
É preciso repensar...
Nossos conceitos, atitudes.
Pois, defeitos virtudes...
Importante analisar.
Todo carinho... Adensar!
A esta nova geração...
Muito amor, dedicação.
Construir uma nova sociedade...
Respeito à pluralidade.
Vida... Via de duas mãos!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/10/2018
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