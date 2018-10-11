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Valdemir Gomes

Publicado em 11/10/2018 às 14:02

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Este pleito... Eleitoral!
Cabe uma... Reflexão!
Políticos de tradição...
Jogaram uma pá de... Cal!
Acabou... Velho curral!
Agora fiquem... Esperto!
Quanto errado... Certo!
Só o tempo nos dirá.
Eleitor cansou... Blá, blá, blá!
Não sei se agiu... Correto!


Diante deste cenário...
Teremos segundo turno.
Continuemos... Fraternos!
Analisem... Comentários!
O renovar é... Diário!
Cuidado com... Oba, oba!
Votar em pessoa proba...
Preciso calma... Cautela!
Cuidado com... Tagarela!
Na cara óleo... Peroba!


Uma nova eleição...
Avalie ambos... Projetos!
Tem que ser real... Concreto!
Não vote em... Falação!
Mentira, fofoca... Ilação!
Fazem parte do... Contexto!
Em voga alguns... Pretextos!
Digo falso... Moralismo!
Factoides... Casuísmo!
Voto não tem... Cabresto!


Seja qual for... Escolha!
Deve ser... Consciente!
Cultive a melhor... Semente!
Com cautela passe... Trolha!
Não seja tapume... Rolha!
Nem acredite em bravata.
Amor medida exata...
Que apara todas... Arestas!
Quem seu... Admoesta! 
Depois não existe... Errata!

Poema: Valdemir Gomes dos santos 11/10/2018

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