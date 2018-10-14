Valdemir Gomes
Formadores de opinião...
Disseminadores do conhecimento.
Com sapiência, talento...
Constrói a grande... Nação!
Ao Deus... Peço proteção!
Estes anônimos... Guerreiros!
Da paz preparam os canteiros...
Com amor... Dedicação!
Do barco são timoneiros.
Discernimento... Competência!
Acredita, realiza, faz...
Na tempestade... Voraz!
Contorna a turbulência.
Dá à vida... Aderência!
Mesmo sem... Reconhecimento!
É tempero... Condimento!
Mostra caminhos... Saída!
Transforma cura, feridas...
Com a força... Pensamento!
Por acreditar no que faz...
Supera todos os obstáculos...
Persistência, garra... Tentáculos!
Otimista convicto... Audaz!
Obstinado, idealista... Capaz!
Muito amor... Dedicação!
Sem a mínima condição...
Orgulho, estufa o... Peito!
O produto dos seus feitos...
Impulsiona esta... Nação!
Mesmo sem... Reconhecimento!
Continua firme e forte...
Ao mundo Rumo, norte!
Fênix... Renascimento!
Qualquer tempo... Momento!
Sempre de pé... “À ordem!”
Eles sonham... Eles podem!
Esta a grande verdade.
Uma nova... Sociedade!
Levantam poeira... Sacodem!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/10/2018
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS