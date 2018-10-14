

Formadores de opinião...

Disseminadores do conhecimento.

Com sapiência, talento...

Constrói a grande... Nação!

Ao Deus... Peço proteção!

Estes anônimos... Guerreiros!

Da paz preparam os canteiros...

Com amor... Dedicação!

Do barco são timoneiros.



Discernimento... Competência!

Acredita, realiza, faz...

Na tempestade... Voraz!

Contorna a turbulência.

Dá à vida... Aderência!

Mesmo sem... Reconhecimento!

É tempero... Condimento!

Mostra caminhos... Saída!

Transforma cura, feridas...

Com a força... Pensamento!



Por acreditar no que faz...

Supera todos os obstáculos...

Persistência, garra... Tentáculos!

Otimista convicto... Audaz!

Obstinado, idealista... Capaz!

Muito amor... Dedicação!

Sem a mínima condição...

Orgulho, estufa o... Peito!

O produto dos seus feitos...

Impulsiona esta... Nação!



Mesmo sem... Reconhecimento!

Continua firme e forte...

Ao mundo Rumo, norte!

Fênix... Renascimento!

Qualquer tempo... Momento!

Sempre de pé... “À ordem!”

Eles sonham... Eles podem!

Esta a grande verdade.

Uma nova... Sociedade!

Levantam poeira... Sacodem!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/10/2018