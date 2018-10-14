Valdemir Gomes
Momento surreal...
Vive o povo brasileiro.
Qual um bando de... Cordeiro!
Nunca vi coisa... Igual!
Um programa... Virtual!
Ao povo... Oferecido!
Acredita em... Ruídos!
Em nome da... Moralidade!
O que vemos na verdade...
Bravateiro... Ensandecido!
Fala em patriotismo...
Esquece... Educação!
Verborreia... Felação!
Sem cerimônia... Cinismo!
Chamo isso... Casuísmo!
Palavras soltas ao vento.
Aguça... Sentimento!
Critica o pecaminoso...
Discurso... Preconceituoso!
Faltando... Discernimento!
Voto tem... Consequência!
Verdade... Inquestionável!
Ser respeitoso, amável...
Com muito... Experiência!
Jamais vote em aparência...
Não... Concurso de beleza!
É necessário... Clareza!
Apresentação de... Plano!
Qual água entra... Cano!
Porque destilar... Brabeza?
Um País... Para todos!
É tempo de construir.
Vale a pena... Persistir!
Nunca acredite... Engodo!
Necessário sair do lodo...
Basta de enganação.
Voto é... “Procuração!”
Digo... “Isto é fato!”
O Brasil é o retrato...
Do eleitor... Cidadão!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/10/2018
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