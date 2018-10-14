

Momento surreal...

Vive o povo brasileiro.

Qual um bando de... Cordeiro!

Nunca vi coisa... Igual!

Um programa... Virtual!

Ao povo... Oferecido!

Acredita em... Ruídos!

Em nome da... Moralidade!

O que vemos na verdade...

Bravateiro... Ensandecido!



Fala em patriotismo...

Esquece... Educação!

Verborreia... Felação!

Sem cerimônia... Cinismo!

Chamo isso... Casuísmo!

Palavras soltas ao vento.

Aguça... Sentimento!

Critica o pecaminoso...

Discurso... Preconceituoso!

Faltando... Discernimento!



Voto tem... Consequência!

Verdade... Inquestionável!

Ser respeitoso, amável...

Com muito... Experiência!

Jamais vote em aparência...

Não... Concurso de beleza!

É necessário... Clareza!

Apresentação de... Plano!

Qual água entra... Cano!

Porque destilar... Brabeza?



Um País... Para todos!

É tempo de construir.

Vale a pena... Persistir!

Nunca acredite... Engodo!

Necessário sair do lodo...

Basta de enganação.

Voto é... “Procuração!”

Digo... “Isto é fato!”

O Brasil é o retrato...

Do eleitor... Cidadão!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/10/2018