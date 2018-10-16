

Muito preocupado.

Ao ver o cidadão de bem.

Embarcar nesse vago... Trem!

A violência... Apregoado!

Defende... Cidadão armado!

A regra... “Dente por dente!”

Do ódio... Cultiva a semente!

Discurso... Falso moralismo!

Levando o País ao abismo.

Embusteiro... Prepotente!



Um projeto... Político!

Não apresenta à Nação...

Oba, oba! Como pregação.

Não quero ser... Crítico!

Muito menos... Cético!

Acorda dessa... Letargia!

Quanta... Pirotecnia!

O povo está... Patético.

Esse discurso... Estérico!

Verdadeira hipnose... Magia!



Diante de tanta descrença...

Desqualifica... Movimento!

Preocupante... Momento!

Apologia a desavença...

Bravatas, lista... Extensa!

A minoria... Expondo!

Luta por... “Crime hediondo!”

Digo isso, não... Existe!

Com o dedo em... Riste!

Quer ferrar... “Marimbondo!”



Por falta de argumentos...

Permanece na... Clausura!

Essa insana postura...

Continua vago... Assento!

Alegação, ferimento...

Está faltando... Preparação!

Dirigir um povo, Nação...

Não pode perder... Calma!

O amor reflete... Alma!

Não vote pela... Emoção!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/10/2018