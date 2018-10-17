

Preciso muita cautela.

No momento de votar.

Não, simplesmente... Arrotar!

No instinto... “Bate panela!”

Papel de simples... “Zé ruela!”

Pois, o jogo é... Perigoso!

Revoltado... Cabuloso!

Nunca resolve... Problema!

Política... Jogo, esquema!

Tem bravateiro... Jocoso!



Vemos falsos moralistas...

Querendo subir... Pódio!

Planta dissemina... Ódio!

De barbáreis, uma lista.

Sem projeto... Vigarista!

Na verdade... Bisonho!

Vende ilusões... Sonhos!

Diz, para “bandido... Cadeia!”

Como o canto da... “Sereia!”

De arrogância... Banho!



É necessário sapiência...

Tem grande barco... Furado!

Com discurso... Aloprado!

Porém, falta... Competência!

Palavras sem nexo... Coerência!

Nada a ver com... Contexto!

Usa corrupção... Pretexto!

Sempre omitindo a verdade.

Propala... Moralidade!

Povo não aceita... Cabresto!



Sempre foge do debate...

Por falta de... Argumento!

Palavras soltas... Vento!

Verdadeiro disparate...

Reboque, sem... Engate!

Não apresenta... Projeto!

Se é que existe... Secreto!

Cansamos de... Solavanco!

Nada de cheque... Branco!

Conosco o ângulo... “Reto!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/10/2018