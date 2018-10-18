Estamos...

Numa grande encruzilhada.

As mentiras estão nas ruas.

Recheadas de... Falcatruas!

Campanhas... Aparelhadas!

De promessas abarrotadas.

Vai do nada... “Lugar nenhum!”

Verdadeiros zum, zum... Zum!

Nossos lares... Invadidos!

São defensores ou... Bandidos?

Nos nossos ouvidos... Pum!



Tem tanta coisa em jogo...

Impossível... Mensurar!

Infelizmente ter que aturar...

Uma prova de... Fogo!

Poucos políticos... Probos!

Parece humorista... Piada!

Vemos um show de patacoadas.

Propaladas aos quatro ventos.

Na real não mais aguento...

Fofocas... Desenfreadas!



Projeto de sociedade...

Não está sendo apresentado.

Bravatas pra todo... Lado!

Está faltando... Qualidade!

Excesso de bestialidade...

Agridem nossos ouvidos.

O “sem noção...” Está perdido!

Já entrando em desespero.

Cercado por um... Vespeiro!

Tem projeto pra... Bandidos!



Armar a população...

É proposta... Apresentada!

Grande canoa... ”Furada!”

Não haja pela... “Emoção!”

Voto é... “Procuração!”

Tem que ser... Honesto, franco!

Não passe... “Cheque em branco!”

Para qualquer... Embusteiro!

Exija dele um... Roteiro!

Nem aceite... Solavanco!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/10/2018