Um mundo diferente...

Onde reine a liberdade.

Binômio... Paz, amizade!

Sejam melhores sementes.

Onde nossos dirigentes...

Abominem a bravata.

Fora a lei da... Chibata!

Promova a esperança.

Cuide de nossas crianças...

Futuro na dose... Exata!



Diante desses falatórios...

Semeie... Respeito, amor!

Ouça do povo o clamor...

Não veja como... Acessório!

Até mude o... Repertório!

Unifique a... Nação!

Valorize a... Miscigenação!

De um... Livre ordeiro!

O amor... Melhor roteiro!

Rima... Nota da canção!



A sociedade agitada...

Qual boiada sem... Sinuelo!

Cautela... Faço apelo!

Perde a calma... Irritada!

Vemos coisas... Inusitadas!

Quanto falso... Moralismo!

Na mídia... Show de cinismo!

Sempre acionando... Play!

Só se fala... “Kit gay!”

Exacerbado... Fanatismo!



Um projeto de País...

Não entra em... Discussão!

Apologia à... Agressão!

Um embusteiro... Aprendiz!

Não sabe o que fala... Diz!

Simples palavras ao... Vento!

Explora o frágio momento...

Incita aguça... Sociedade!

Em nome da moralidade...

Sem lógica seus... Argumentos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/10/2018